नई दिल्ली: देश व दुनिया कोरोना वायरस महामारी के प्रकोप को झेल रही है. ऐसे में कई विभागों के लोग कोरोना के खिलाफ दिन रात लड़ाई लड़ रहे हैं. इसी बीच बीते दिनों फ्लाइंग सिख कहे जाने वाले पूर्व ओलंपियन मिल्खा सिंह की बेटी की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही थी. इस तस्वीर में मिल्का सिंह की बेटी डॉक्टरों के साथ दिखाई दे रही थीं और बताया जा रहा था कि वह फिलहाल अमेरिका में कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई अहम योगदान दे रही हैं. यहां वह अस्पताल में कोरोना के मरीजों के इलाज में अपना समय बिता रही हैं और भारत का नाम ऊंचा कर रही हैं.

ऐसे में मिल्खा सिंह ने कहा है कि उन्हें उनकी बेटी पर गर्व है. वह अपने देश का नाम ऊंचा कर रही है. मिल्खा सिंह ने कहा कि मेरी बेटी मोना मिल्खा सिंह न्यूयॉर्क में डॉक्टर है. हमें उसपर बहुत गर्व है. वह हमसे रोज बात करती है और हमें खुद की देखभाल करने के लिए कहती है. हम उसके बारे में सोचकर चिंतित हैं लेकिन उसे अपना कर्तव्य निभाना है.

My daughter Mona Milkha Singh is a doctor in New York. We are very proud of her. She speaks to us daily&asks us to take care ourselves. We are concerned about her but she has to perform her duty: Former Olympian Milkha Singh on daughter treating COVID-19 patients at a US hospital pic.twitter.com/KLDKef0MYe

— ANI (@ANI) April 22, 2020