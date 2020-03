नई दिल्‍ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबेन भी अपने घर में थाली बजाकर कोरोना वायरस प्रकोप की महामारी के बीच दिन रात काम करने वालों के प्रति आभार प्रकट प्रकट किया. पीएम की मां का ये वीडियो सामने आया है. आज रविवार को शाम 5 बजे पूरे देश ने पीएम मोदी के आव्‍हान पर ऐसा किया. इससे पहले प्रधानमंत्री ने लोगों को आज रविवार की शाम को 5 बजे पांच मिनट तक अपनी खिड़की, बालकनी से ताली, घंटी-थाली बजाने की याद दिलायी थी.

वहीं, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कोविड-19 के दौरान दिन रात काम करने वालों के प्रति आभार प्रकट करते हुए कहा कि एक लंबी लड़ाई में विजय की शुरुआत का भी नाद है. आइए, इसी संकल्प के साथ, इसी संयम के साथ एक लंबी लड़ाई के लिए अपने आप को बंधनों (सोशल डिस्टेंसिंग) में बांध लें. मोदी ने अपने ट्वीट में कहा, ‘‘ ये धन्यवाद का नाद है, लेकिन साथ ही एक लंबी लड़ाई में विजय की शुरुआत का भी नाद है. आइए, इसी संकल्प के साथ, इसी संयम के साथ एक लंबी लड़ाई के लिए अपने आप को बंधनों (सोशल डिस्टेंसिंग) में बांध लें.’’

#WATCH Gujarat: Mother of Prime Minister Narendra Modi, Heeraben clangs utensil at her residence to express gratitude to those providing essential services amid #CoronavirusPandemic. pic.twitter.com/ipaI1yOtoB

