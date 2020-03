नई दिल्ली: कोरोना वायरस का प्रकोप दिन पर दिन देशभर में फैलता जा रहा है. ऐसे में देश के कई बड़े स्टार्टअप ग्रुप्स और उद्योगपतियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपील की है कि वह देश के प्रमुख शहरों को 2 से 3 हफ्तों को लिए लॉक डाउन कर दें. उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस की चपेट में कोई भी आ सकता है क्योंकि इसका राष्ट्रीयता से कोई लेना देना नहीं है. इससे बचाव के लिए एक त्वरित कार्रवाई की जरूरत है.

Collaborated with @_mekin@vivekanandahr @1kunalbahl@kunalb11 @annamalai_k @alokmittal001 @varunjain42 and many other founders to prepare this doc, urging @PMOIndia to act now & decisively to curb COVID-19. Lots of references to @tomaspueyo‘s great work. https://t.co/T2VtWGQlKL

— Abhiraj Singh Bhal (@abhirajbhal) March 17, 2020