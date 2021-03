Coronavirus New Guidelines: देश में कोरोना का कहर एक बार फिर तेजी से बढ़ता जा रहा है. कई राज्यों में कोरोना के मामलों ने रफ्तार पकड़ ली है. इसे देखते हुए राज्य सरकारों ने लॉकडाउन (Lockdown), नाइट कर्फ्यू (Night Curfew), वीकेंड लॉकडाउन (Weekend Lockdown) जैसे कड़े प्रतिबंध लगाए हैं. कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार पूरी तरह से सतर्क हो गई है. इस बीच गृह मंत्रालय की तरफ से कोरोना की नई गाइडलाइंस भी जारी की गई है. गृह मंत्रालय (MHA) की तरफ से जारी गाइडलाइंस 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक प्रभावी रहेंगी. Also Read - MHA IB ACIO Answer Key 2021 Released: MHA ने जारी किया IB ACIO 2021 का Answer Key, ये रहा डाउनलोड करने का Direct Link

गृह मंत्रालय की ओर से जारी गाइडलाइंस में राज्य सरकारों को टेस्ट, ट्रैक और ट्रीट की पॉलिसी को सख्ती से लागू करने का आदेश दिया गया है. केंद्र ने राज्यों से टेस्टिंग को भी बढ़ाने की बात कही है और पॉजिटिव आए लोगों का इलाज सुनिश्चित करने को कहा है.

MHA issues order with guidelines for effective control of #COVIDー19 which will be effective from April 1, 2021, and remain in force up to April 30, 2021.

The guidelines mandate the State/UT Govts to strictly enforce the Test- Track-Treat protocol in all parts of the country. pic.twitter.com/QEevzYmCfh

— ANI (@ANI) March 23, 2021