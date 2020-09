Coronavirus News In Hindi: देश में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा तेजी से बढ़ता जा रहा है. बेकाबू हो चुके कोरोना (Coronavirus) की चपेट में आम से लेकर खास सभी लोग आ रहे हैं. अब दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष आदेश गुप्ता (Adesh Gupta) भी कोरोना की चपेट में आ गए हैं. दिल्ली भाजपा अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने बुधवार को खुद ट्वीट कर जानकारी दी है. Also Read - Bacterial Outbreak in China: चीन में फैली एक और महामारी, बैक्टीरिया संक्रमण ने मचाई तबाही

आदेश गुप्ता (Adesh Gupta) ने ट्वीट किया, ‘पिछले हफ्ते हल्का बुखार होने के बाद मैंने कोविड टेस्ट (COVID-19 Test) कराया था जिसकी रिपोर्ट में संक्रमण नहीं पाया गया था, लगातार अस्वस्थ महसूस करने के कारण मैंने फिर से कोरोना का टेस्ट कराया जो जिसमें संक्रमण की पुष्टि हुई है.’ गुप्ता ने कहा कि वह पिछले सप्ताह से ही क्वारेंटाइन में हैं. साथ ही उन्होंने संपर्क में आए लोगों से भी जांच कराने का आग्रह किया.

उधर, देश में कोरोना के आंकड़े बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं. दुनिया में संक्रमण के आंकड़ों के मामले में हम ब्राजील को पीछे छोड़ दूसरे स्थान पर आ चुके हैं. हर दिन देश मे कोरोना के आकंड़े हजारों में चल रहे हैं. ऐसे में मात्र 11 दिनों में ही कोरोना का आंकड़ा 40 लाख से बढ़कर 50 लाख हो गया. यानी केवल 11 दिनों में देश में 10 लाख नए संक्रमण के मामले सामने आ चुके हैं. बता दें कि आज देश में कुल 90123 नए मामले सामने आ चुके हैं.

(इनपुट: भाषा)