Coronavirus News In Hindi: देश में कोरोना का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है. भारत में कोरोना वायरस से 46 लाख 59 हजार से ज्यादा लोग संक्रमित हैं वहीं, अब तक 77 हजार से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है. शनिवार सुबह स्वास्थ्य मंत्रालय (Ministry Of Health) की तरफ से जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक बीते 24 घंटों में देश में कोरोना के रिकॉर्ड 97 हजार 570 मामले दर्ज किए गए हैं. वहीं, इस दौरान 1,201 इस जानलेवा वायरस से शिकार बने हैं. Also Read - Video: कोरोना वायरस को मात दे चुके अभिषेक बच्चन ने लोगों को दी यह सलाह, आप भी जानें जरूरी बात

इसके साथ ही देश में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा बढ़कर 46,59,985 पहुंच गया है. भारत में अभी फिलहाल 9,58,316 एक्टिव मामले हैं वहीं, 36,24,197 लोग इलाज के बाद ठीक हो चुके हैं.