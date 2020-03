नई दिल्ली: कोरोना संकट की मार से उबारने के लिए केंद्र सरकार ने एक बड़े पैकेज की घोषणा की है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक प्रेस कांफ्रेंस में इसकी घोषणा की. उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी के कारण ‘लॉकडाउन’ के प्रभाव से निपटने के लिये आर्थिक पैकेज तैयार किया गया है.

उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस के संक्रमण से लड़ रहे डॉक्टरों, पारामेडिकल कर्मियों, चिकित्सा सेवा के कर्मियों को 50 लाख रुपये प्रति परिवार बीमा कवर मिलेगा. राशन की दुकानों से 80 करोड़ परिवारों को 5 किलो गेहूं या चावल के साथ एक किलो दाल तीन महीने के लिए मुफ्त मिलेगा. वित्त मंत्री ने कहा कि जरूरतमंदों की मदद के लिये प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत 1.70 लाख करोड़ रुपये जारी किए जाएंगे.

There will be Rs 50 lakh insurance per health care worker as a medical insurance cover for them for three months. Hopefully, we would be able to contain the virus in this period: Finance Minister Nirmala Sitharaman pic.twitter.com/SaLbeXULZN

