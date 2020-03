नई दिल्‍ली: भारत में कोरोनावायरस के प्रकोप के मद्देनजर 31 मार्च तक सभी रेलवे परिचालन निलंबित रहेंगे. 31 मार्च तक किसी भी यात्री ट्रेन को संचालित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी और अपनी यात्रा पूरी करने वाली ट्रेनों को प्वाइंट पर ही समाप्त कर दिया जाएगा. वहीं, 31 मार्च तक मुंबई की लाइफ लाइन कही जाने वाली मुंबई लोकल ट्रेनें भी बंद रहेंगी.

भारतीय रेलवे ने कहा कि 22 मार्च की आधी रात से 31 मार्च तक केवल मालगाड़ियां ही चलेंगी. भारतीय रेलवे के अनुसार, कोलकाता मेट्रो सेवा सहित न्यूनतम उपनगरीय सेवाएं 22 मार्च मध्यरात्रि तक जारी रहेंगी. इसके बाद, सेवाएं 31 मार्च की मध्यरात्रि तक रुक जाएंगी. इस पर अंतिम निर्णय आज रेलवे बोर्ड की बैठक के दौरान लिया जाएगा.

A bare minimum level of service of suburban services of suburban trains and Kolkata Metro rail to continue up to midnight tonight. https://t.co/Of2tz3ceIn

