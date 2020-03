नई दिल्ली: पूरी दुनिया इन दिनों कोरोना वायरस महामारी से जूझ रही है. भारत में भी कोरोना अब अपने पैर पसारने लगा है. इस बीच सरकार की तरफ से लॉकडाउन के बीच उड़ीसा सरकार ने कहा है कि वह देश में COVID-19 के सबसे बड़े अस्पताल का निर्माण करेगा ताकि कोरोना संक्रमित लोगों का इलाज किया जा सके. इस अस्पताल में 1000 बेड्स की क्षमता होगी. ऐसा करने के साथ ही उड़ीसा देश का पहला राज्य होगा जो COVID-19 संक्रमित लोगों के इलाज के लिए इस तरह के अस्पताल को स्थापित करेगा.

इस अस्पताल को शुरु करने के लिए उड़ीसा सरकार, कार्पोरेट्स और मेडिकल कॉलेजों के बीच एक त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किया गया है. इसी कड़ी में बुधवार के दिन उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने कोरोना वायरस के खिलाफ जंग लड़ रहे स्वास्थ्य कर्मियों का मनोबल बढ़ाने के उद्देश्य से डॉक्टरों, नर्सों और अन्य पैरामेडिकल स्टाप के लिए चार महीने के अग्रिम वेतन की घोषणा की थी.

