India Covid-19 Update: भारत में कोरोना वायरस महामारी के मामलों में एक बार फिर उछाल देने को मिला है. आज बुधवार को स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने बताया कि पिछले चौबीस घंटों में देश के भीतर 58,097 नए मामलों की पुष्टि हुई है और इतने ही समय में 534 लोगों की मौत हो गई. मंत्रालय ने बताया कि पिछले एक दिन में संक्रमण से 15,389 मरीज ठीक भी हुए हैं. नए मामलों के साथ अब पॉजिटिविटी रेट 4.18 फीसदी पर पहुंच गया है. 100 मरीजों की जांच में मिले कुल संक्रमितों की संख्या को पॉजिटिविटी रेट माना जाता है.

भारत में एक्टिव केस अब दो लाख के पार

स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि नए संक्रमित मिलने के साथ ही देश में एक्टिव मामलों की संख्या बढ़कर दो लाख के पार यानी 2,14,000 हो गई है. देश में अभी तक संक्रमण से 3,43,21,803 मरीज ठीक हो चुके हैं या उन्हें इलाज के बाद छुट्टी मिल गई है. इसके अलावा अब तक 4,82,551 लोगों की संक्रमण से जान जा चुकी है. स्वास्थ्य मंत्रालय ने आज वैक्सीनेशन पर भी अहम जानकारी दी. इसने बताया कि भारत में अभी तक 1.47 अरब से ज्यादा वैक्सीन की डोज दी जा चुकी हैं.

India reports 58,097 fresh COVID cases, 15,389 recoveries, and 534 deaths in the last 24 hours

Daily positivity rate: 4.18%

Active cases: 2,14,004

Total recoveries: 3,43,21,803

Death toll: 4,82,551

Total vaccination: 147.72 crore doses pic.twitter.com/3cLdlq6Bxm

