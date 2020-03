नई दिल्‍ली: पीएम नरेंद्र मोदी का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोनोवायरस CoronaVirus के प्रकोप की बढ़ती आशंकाओं के कारण अपनी बेल्जियम की राजधानी ब्रसेल्स की यात्रा रद्द कर दी है. विदेश मंत्रालय ने गुरुवार को कहा कि वह भारत-यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन में भाग लेने वाले थे.

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने एक प्रेस वार्ता में कहा, ”जहां तक भारत-यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन का संबंध है, जिसमें पीएम मोदी को भाग लेना था, दोनों देशों के स्वास्थ्य अधिकारियों ने सुझाव दिया कि यात्रा वर्तमान में नहीं होनी चाहिए. इसलिए, यह निर्णय लिया गया कि शिखर सम्मेलन को पारस्परिक रूप से सुविधाजनक तारीख पर पुनर्निर्धारित किया जाएगा.”

विदेश मंत्रालय ने कहा कि कोरोना वायरस के प्रकोप के कारण स्वास्थ्य अधिकारियों के परामर्श के मद्देनजर भारत और यूरोपियन यूनियन ने प्रधानमंत्री मोदी की ब्रसेल्स यात्रा की तारीख फिर से निर्धारित करने का फैसला किया है. विदेश मंत्रालय ने कहा कि कोरोना वायरस के मद्देनजर भारत-ईयू शिखर सम्मेलन के कार्यक्रम में बदलाव किया जाएगा. पहले यह सम्मेलन इसी महीने होना था.

Raveesh Kumar, MEA: The decision has been taken in the spirit of close cooperation between the EU & India who share same concerns and commitment to global health and hope that the outbreak is contained soon. #CoronaVirus https://t.co/0HMEiYePfg

