नई दिल्ली: कोरोना वायरस से पूरी दुनिया परेशान है. कोरोना अब भारत में भी अपनी जड़े जमाने लगा है. ऐसे में भारत सरकार की तरफ से पूरे देश को लॉकडाउन कर दिया गया. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की जनता को संबोधित करते हुए कहा कि इसे एक तरह का कर्फ्यू ही समझिए. ऐसे में पूरे देश में पुलिस की तैनाती ज्यादा से ज्यादा कर दी गई है. इसी कड़ी में कुछ वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहे हैं. यह वीडियो राजस्थान और उत्तर प्रदेश का है. इसमें साफ देखा जा सकता है कि सड़कों पर निकलने वालों को पुलिस आखिर कैसे सजा दे रही है.

राजस्थान के प्रतापगढ़ में पुलिसकर्मियों ने बाहर घूम रहे कुछ लोगों से खूब कसरत करवाया. सजा के तौर पर पुलिसवालों ने लोगों से यह करवाया. यही नहीं लोगों को मुर्गा भी बनवाया गया. वहीं यूपी के बदायूं में पुलिस द्वारा घर जा रहे लोगों को उनके सामान सहित जमीन पर रेंगकर चलवाया जा रहा है. ऐसे पुलिस द्वारा लॉकडाउन का उल्लंघन किए जाने को लेकर किया गया.

बता दे कि अब तक देश में कुल 600 से अधिक मामले कोरोना के आ चुके हैं. वहीं अब तक 13 लोगों के मौत की पुष्टि की जा चुकी है. गौरतलब है की चीन से शुरु हुए इस वायरस के कारण दुनियाभर में कई हजार लोगों की मौत हो चुकी है. इससे दुनिया के सभी देश पीड़ित हैं. इसी कड़ी में भारत सरकार की तरफ से सुरक्षा के मद्देनजर लॉकडाउन किया गया था. बावजूद इसके लोगों के सड़कों पर घूमने पर पुलिस द्वारा इस तरह की कार्रवाई सजा के तौर पर की जा रही है.

#WATCH Incident of police brutality in Badaun where policemen make people who were walking towards their native places, crawl wearing their bags, as a punishment for violating lockdown. (25.03.20) pic.twitter.com/1YmvqDgoYS

— ANI UP (@ANINewsUP) March 26, 2020