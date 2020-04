नई दिल्‍ली: भारत में कोरोना वायरस की महामारी के बीच डॉक्‍टरों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और पुलिस कर्मियों पर हमले की घटनाओं ने उनकी सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ा दी है. अधिकारियों ने ऐसी घटनाओं को बर्दाश्त नहीं करने की चेतावनी दी है. इसी क्रम में सुरक्षा के लिए पुलिसकर्मियों की तैनाती भी की जा रहे है. देश में घटे ऐसे प्रमुख हमले आप यहां जान सकते हैं, जिनके चलते डॉक्‍टरों, मेडिकल स्‍टॉफ, सामाजिक कार्यकर्ताओं और जवानों की सुरक्षा बढ़ाई गई है. Also Read - राजस्थान का ये शहर बना नया कोरोना हॉट स्पॉट, राज्य में संक्रमित की संख्या 140 हुई

देश के कोरोना वायरस की महामारी के खिलाफ अभियान में लग हुए डॉक्‍टर और मेडिकल स्‍टाफ पर हमले और मारपीट की कई घटनाएं सामने आई हैं. ऐसा ही वाकया बीते एक अप्रैल को तेलंगाना में हुआ था, जिसके मद्देनजर पुलिस की ये मजबूत सुरक्षा व्‍यवस्‍था की गई है. Also Read - आंध्र प्रदेश में CoronaVirus के 160 मामलों में से 140 तबलीगी जमात इवेंट के कारण

बता दें बीतें एक अप्रैल को हैदराबाद के सरकारी अस्पताल में कोरोना वायरस के संक्रमण की वजह से मरे 49 वर्षीय मरीज के रिश्तेदार ने ड्यूटी पर तैनात डॉक्टरों और अन्य कर्मियों पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए हमला कर दिया था. इस घटना के बाद तेलंगाना के पुलिस महानिदेशक एम महेंद्र रेड्डी ने कहा कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और कोरोना वायरस संक्रमितों का इलाज कर रहे डॉक्टरों और अन्य चिकित्सा कर्मियों को सुरक्षा मुहैया कराई जाएगी. Also Read - IND vs SA: भारत आई अफ्रीकी टीम के कोरोनावायरस टेस्‍ट की रिपोर्ट आई सामने

Telangana: State Police Personnel have been deployed at Gandhi Hospital in Hyderabad, following the incident of 1st April when some patients in #Coronavirus isolation ward allegedly attacked doctors. pic.twitter.com/S9UA682jgJ

— ANI (@ANI) April 3, 2020