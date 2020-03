नई दिल्ली: कोरोना महामारी पर काबू पाने के लिए सोमवार को ‘लॉकडाउन’ का दिल्ली में कम असर देखने को मिला. जिसके चलते दिल्ली पुलिस कमिश्नर एसएन श्रीवास्तव ने रात करीब आठ बजे राष्ट्रीय राजधानी में तत्काल प्रभाव से धारा 144 का कड़ाई से पालन करने के आदेश जारी कर दिए. पुलिस प्रवक्ता ने कहा, ‘मीडियाकर्मियों/पत्रकारों को कर्फ्यू-पास जारी करवाने की जरूरत नहीं है. हां पुलिस द्वारा मांगे/ पूछे जाने पर पत्रकारों को अपना परिचय पत्र दिखाना होगा.’

दिल्ली पुलिस मुख्यालय से जारी आदेश में कहा गया है कि, दिल्ली में जो लोग प्राइवेट संस्थानों में काम कर रहे हैं, उन्हें ‘कर्फ्यू-पास’ लेना अनिवार्य होगा. कर्फ्यू पास निकटतम जिला डीसीपी कार्यालय जारी करेगा. जबकि राष्ट्रीय राजधानी की सीमा से बाहर (गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाजियाबाद, नोएडा) दिल्ली में प्रवेश करने वालों के लिए कर्फ्यू पास उनके निकटस्थ दिल्ली जिले के पुलिस डीसीपी कार्यालय से संपर्क करना होगा.

Media personnel do not require a curfew pass, they will need to carry their identity cards: Delhi Police https://t.co/lArOf0qvqx

— ANI (@ANI) March 23, 2020