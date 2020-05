जयपुर: राजस्थान में सोमवार को कोरोना वायरस संक्रमण 126 नए मामले सामने आए, जिससे राज्य में इस घातक वायरस के संक्रमितों का आंकड़ा 4000 के करीब पहुंच गया. ताजा खबरों के मुताबिक राज्‍य में कोरोना वायरस के कुल संक्रमितों की संख्या 3940 हो गई है. राज्‍य में अब तक कोरोना वायरस से 110 लोगों की जान जा चुकी है. Also Read - दिल्ली में कंस्ट्रक्शन वर्कर्स का 15 मई से होगा रजिस्ट्रेशन, पंजीकृत कामगारों को मिलेगा पांच हजार रुपए

सोमवार को राजस्‍थान स्‍वास्‍थ्‍य विभाग के अधिकारियों ने बताया कि सोमवार को दोपहर 1 बजे कोविड19 के 126 नए केस सामने आए है और आज 2 मौतें दर्ज की गई हैं. इससे कोरोना वायरस के कुल संक्रमितों का आंकड़ा 3940 हो गया है. Also Read - श्रम कानूनों में संशोधन किए जाने से नाराज राहुल गांधी, बोले- कोरोना संकट मजदूरों के शोषण का बहाना नहीं हो सकता

राज्य में कोरोना वायरस संक्रमण से अब तक कुल 110 मौत हो चुकी हैं. इससे पहले सोमवार को सुबह तक केवल जयपुर में कोरोना वायरस संक्रमण से मरने वालों का आंकड़ा 57 हो गया था, जबकि जोधपुर में 17 और कोटा में 10 रोगियों की मौत हो चुकी है. हालांकि, अधिकारियों का कहना है कि ज्यादातर मामलों में रोगी किसी न किसी अन्य गंभीर बीमारी से भी पीड़ित थे. Also Read - अब Special Labour Trains में 1200 की बजाए 1700 यात्री होंगे सवार, एक राज्‍य में सिर्फ 3 स्‍टॉपेज होंगे

126 new cases of #COVID19 and 2 deaths have been reported in Rajasthan today till 1 pm, taking the total number of cases & deaths to 3940 & 110, respectively. Number of active cases stands at 1566: Rajasthan Health Department pic.twitter.com/fk9EVuTcF4

— ANI (@ANI) May 11, 2020