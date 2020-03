नई दिल्‍ली: केरल में सोमवार को कोरोना वायरस के 28 पॉजिटिव मामले सामने आए हैं. इसके साथ ही राज्‍य में संक्रमितों की संख्‍या 91 पहुंच गई. सोमवार को शाम तक देश में कोरोना वायरस से संक्रमितों की संख्‍या 433 हो गई, जिसमें 23 मरीज स्‍वस्‍थ होकर अस्‍पतालों से जा चुके हैं और मृतकों की संख्‍या अभी तक कुल 8 हो गई है.

कोरोना वायरस से संक्रमितों की संख्‍या के मामले में केरल के बाद महाराष्‍ट्र में दूसरे नंबर पर 89 मामले हो गए हैं. देश में आज कुल नए 82 मामले दर्ज किए गए हैं.

