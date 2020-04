नई दिल्‍ली: तमिलनाडु में दक्षिण भारत के उन राज्‍यों में से है, जहां दिल्‍ली के तबलीगी जमात की इवेंट में शामिल होने वाले लोग सबसे अधिक संक्रमित हैं. राज्‍य में मंगलवार को 69 पॉजिटिव मामलों में से ही अकेले 63 लोग निजामुद्दीन के मरकज में शामिल हुए थे. तमिलनाडु राज्‍य सरकार के ताजा अपडेट के मुताबिक, अब तक कोरोना वायरस से कुल 690 संक्रमितों से 636 निजामुद्दीन गए थे, जिनका इलाज जारी है. Also Read - COVID19: देश में 24 घंटे में 354 नए केस के साथ आंकड़ा 4,421, कोचों में 40,000 बेड तैयार

तमिलनाडु हेल्‍थ सेक्रेटरी बाला राजेश ने मंगलवार को प्रेस कॉन्‍फ्रेस में कहा, आज 69 लोगों के टेस्‍ट पॉजिटिव हैं, जिनमें से 63 वह लोग हैं, जो दिल्‍ली में तबलीगी जमात की इवेंट में शामिल हुए थे. राज्‍य में कुल पॉजिटिव मामलों की संख्‍या बढ़कर 690 हो गई है, जिनमें 636 तबलीगी जमात में शामिल होने वाले थे. जबकि एक दिन पहले सोमवार को सामने आए कुल 621 केसों में से 574 संक्रमित तबलीगी जमाती थे.

Today 69 people tested positive of which 63 persons are those who attended Tableeghi Jamaat event in Delhi.

Total number of positive cases in the state rises to 690 of which 636 are Tableeghi Jamaat attendees: Beela Rajesh,Tamil Nadu Health Secretary #COVID19 (file pic) pic.twitter.com/WfvVS4i1CQ

