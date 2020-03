नई दिल्‍ली: देश में कोरोना वायरस के 28 मामलों की पुष्टि होने के बीच राष्‍ट्रपति राम नाथ कोविंद ने बुधवार को कहा कि राष्ट्रपति भवन सुरक्षा पहलू को ध्यान में रखते हुए इस साल पारंपरिक होली समारोहों का आयोजन नहीं करेगा.

प्रेसिडेंट कोविंद ने कहा, ”सतर्कता और सुरक्षा उपायों के साथ, हम सभी COVID-19 नोवेल कोरोना वायरस के प्रकोप को रोकने में मदद कर सकते हैं. एहतियाती उपाय में राष्ट्रपति भवन पारंपरिक होली समारोहों को आयोजित नहीं करेगा.”

With alertness and safeguards, we all can help contain the outbreak of COVID-19 Novel Coronavirus. In a precautionary measure, the Rashtrapati Bhavan will not hold the traditional Holi gatherings.

— President of India (@rashtrapatibhvn) March 4, 2020