बेंगलुरु: कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री एच डी कुमारस्वामी ने रविवार को आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई के संदर्भ में दीपक जलाने की जो अपील की है वह भाजपा का “छिपा हुआ एजेंडा” है. कुमारस्वामी ने मोदी को चुनौती दी कि वह अपनी अपील के लिए एक विश्वसनीय वैज्ञानिक और तर्कसंगत स्पष्टीकरण दें. जदएस नेता कुमारस्वामी ने ट्वीट किया कि क्या प्रधानमंत्री ने देश को भाजपा के स्थापना दिवस की पूर्व संध्या पर मोमबत्ती जलाने के लिए कहा है? छह अप्रैल इसका स्थापना दिवस है, इस आयोजन के लिए इस तारीख और समय चुनने को और क्या समझा जा सकता है? मैं प्रधानमंत्री को चुनौती देता हूं कि वह एक विश्वसनीय वैज्ञानिक और तर्कसंगत स्पष्टीकरण दें. Also Read - राजस्थान में कोरोना से एक और व्यक्ति ने तोड़ा दम, प्रदेश में संक्रमितों का आंकड़ा 210 पर पहुंचा

कुमारस्वामी ने कहा कि राष्ट्रीय संकट को आत्म अभ्युदय के लिए इस्तेमाल करना शर्मनाक है और वैश्विक विपत्ति की स्थिति में अपनी पार्टी के छिपे हुए एजेंडे को आगे बढ़ाना शर्मनाक है. प्रधानमंत्री को सद्बुद्धि आये. उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार द्वारा डॉक्टरों को व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण (पीपीई) प्रदान करना और आम लोगों के लिए जांच किट किफायती बनाना अभी बाकी है. Also Read - Covid-19 : उत्तर प्रदेश के इस शहर से एक और तबलीगी जमाती पाया गया कोरोना पॉजिटिव

It is shameful to convert the national crisis into an event of self aggrandizement & it is beyond shameful to push the hidden agenda of his party in the face of global calamity. May sense prevail upon the PM; Also Read - जमातियों ने कानपुर अस्पताल के कर्मचारियों संग किया दुर्व्यवहार, हटाई गईं महिला नर्सें

ಕರುಣಾಳು ಬಾ ಬೆಳಕೆ

ಮುಸುಕಿದೀ ಮಬ್ಬಿನಲಿ..

ಕೈ ಹಿಡಿದು

ನಡೆಸೆನ್ನನು…..

3/3

— H D Kumaraswamy (@hd_kumaraswamy) April 5, 2020