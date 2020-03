नई दिल्ली: कतर ने नोवेल कोरोनावायरस (कोविड-19) के प्रकोप से बचने के लिए एहतियात के तौर पर भारत और अन्य 13 देशों के नागरिकों पर अस्थायी रूप से अपने देश में आने पर पाबंदी लगा दी है. भारत के अलावा यह प्रतिबंध चीन, मिस्र, ईरान, इराक, लेबनान, बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान, फिलीपींस, दक्षिण कोरिया, श्रीलंका, सीरिया और थाईलैंड से आने वाले लोगों पर लागू होगा.

IndiGo: Due to temporary restriction to operate to Doha issued by the State of Qatar, as a preventive measure in view of #Coronavirus, flights to/from Doha are impacted. pic.twitter.com/JMSOoA09Ij

— ANI (@ANI) March 9, 2020