नई दिल्ली: देश में कोरोना वायरस के मामले दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं. ऐसे में बीते दिनों यह खबर सामने आई कि कोरोना संसद भवन तक पहुंच चुका है. इसी बीच नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने एक बयान जारी कर कहा है कि 15 अप्रैल को कार्यालय में उपस्थित मंत्रालय के एक कर्मचारी ने 21 अप्रैल के दिन कोरोना वायरस की जांच करवाई थी. जिसके बाद उसकी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है.

मंत्रालय ने कहा कि सभी आवश्यक नियमों का सख्ती से पालन किया जा रहा है. कोरोना संक्रमित कर्मचारी के संपर्क में आए सभी लोगों को एहतियात के तौर पर सेल्फ क्वारंटीन होने के लिए कहा जा रहा है. बता दें कि बीते दिनों राष्ट्रपति भवन तक कोरोना के पहुंचने का मामला सामने आया था. इस बाबत राष्ट्रपति भवन ने बयान जारी कर कहा था कि जिस व्यक्ति की कोरोना वायरस के कारण मौत हुई है उसका राष्ट्रपति भवन से कोई लेना देना नहीं है. राष्ट्रपति भवन में पूरी तरह एहतियात बरत रहा है.

An employee of ministry who attended office on 15 April has tested positive for #COVID19 on 21 April. All necessary protocols are being stringently followed on premises. All colleagues who came in contact are being asked to go into self-isolation as precaution: Civil Aviation Min pic.twitter.com/1nnvAnAzft

