CoronaVirus In India: कोरोना की दूसरी लहर जहां धीमी पड़ती दिख रही है तो वहीं कोरोना से संक्रमित मरीजों की मौत की संख्या में कोई कमी नहीं हो रही है. पिछले 24 घंटों में देशभर से कोविड-19 के 4329 मरीजों की मौत सामने आई है जो अबतक का एक दिन में मौत का सबसे बड़ा आंकड़ा है. वहीं एक दिन में जहां 2,63,533 नए मामले सामने आए हैं और ठीक होने वाले मरीजों की संख्या ज्यादा है. इससे कोरोना के केसेज में कमी होती दिख रही है. यह लगातार दूसरा दिन है जब नए केसेज का आंकड़ा 3 लाख से नीचे रहा है और ऐक्टिव केसेज में भी डेढ़ लाख से ज्‍यादा की कमी आई है. ताजा आंकड़ों के अनुसार, भारत में कोरोना के 33,53,765 ऐक्टिव केस हैं. Also Read - PM Modi Meeting On CoronaVirus: पीएम मोदी की आज अहम बैठक, 46 जिलाधिकारियों से करेंगे बात

देश में कोरोना ने अबतक 2,78,719 लोगों की जान ले ली है. कोरोना का यह ट्रेंड देश की राजधानी दिल्‍ली, बिहार, उत्‍तराखंड समेत कई राज्‍यों में देखने को मिल रहा है. वहीं एक्‍सपर्ट्स ने एक बड़ी राहत दी है. उनकी बात मानें तो उनके अनुसार, अगले दो से तीन हफ्ते में कोरोना से मौतें भी कम होने की पूरी संभावना है. Also Read - CoronaVirus In India 18 May 2021: देश में पहली बार एक दिन में 4,329 कोरोना मरीजों की मौत, आंकड़ों ने बढ़ाई चिंता

क्या कहता है नेशनल ट्रेंड….

14 मई को जहां 37,04,893 नए कोरोना मरीज मिले थे और 4,000कोरोना मरीजों की जान गई थी.

15 मई को 36,73,802 नए कोरोना मरीज मिले थे और 3,890मरीजों की जान गई थी.

16 मई को 36,18,458 नए कोरोना मरीज मिल थे और 4,077मरीजों की जान गई थी.

17 मई को 35,16,997 नए मरीज मिले थे और 4,106 मरीजों की जान गई थी.

18 मई को 33,53,765 मरीज मिले और 4,329 कोरोना मरीजों की जान गई, जो एक दिन का सबसे बड़ा आंकड़ा है. Also Read - Corona Mai Ki Puja: लो भाई! कोविड बन गया 'कोरोना माई', शुरू हुई पूजा, घंटों लंबी कतारों में इंतजार कर रहीं महिलाएं

एक्सपर्ट्स ने जानिए क्या कहा है…

कोविड-19 से मौतों पर एक्‍सपर्ट्स का मानना है कि कोरोना संक्रमण के करीब दो-तीन हफ्ते बाद मौत होती है. चूंकि नए केसेज घटे हैं, ऐसे में मौतों की संख्‍या पर उनका असर दो-तीन हफ्ते में दिखेगा. दिल्ली मेडिकल काउंसिल के प्रेजिडेंट डॉक्टर अरुण गुप्ता के अनुसार, संक्रमण और मौत में लगभग 15 दिन का अंतर होता है. जब कोई संक्रमित होता है या उनमें संक्रमण की पुष्टि होती है तो पहले ही दिन लोग बीमार नहीं होते हैं.

एक्सपर्ट्स के मुताबिक कोरोना संक्रमण के बाद सातवें या आठवें दिन तबीयत बिगड़ती है, तब लोग अस्पताल जाते हैं. वहां पर भी अधिकतर मरीज ठीक हो जाते हैं. उनमें से कुछ मरीज को आईसीयू और कुछ को वेंटिलेटर की जरूरत होती है. दो से तीन हफ्ते के बीच कोविड के शिकार मरीजों की मौत होती है.

मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज की कम्युनिटी मेडिसिन की प्रोफेसर नंदिनी शर्मा ने कहा कि दो से तीन हफ्ते बाद मौतें कम होगी. उन्होंने कहा कि नए मरीज कम हुए हैं, लेकिन आईसीयू वाले मरीज कम नहीं हुए हैं. जो लोग पहले संक्रमित हुए थे, वे अभी एडमिट होंगे, उनमें से कुछ आईसीयू में होंगे और कुछ वेंटिलेटर पर हैं.