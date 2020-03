नई दिल्ली: कोविड-19 महामारी से बचाव के लिए सोशल डिस्टेंसिंग सुनिश्चित करने और राष्ट्रीय राजधानी में लॉकडाउन होने के मद्देनजर उच्चतम न्यायालय ने अपने कामकाज को सीमित करने का फैसला किया. उच्चतम न्यायालय में सोमवार से केवल एक अदालत में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मामलों की सुनवाई होगी.

सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि COVID19 के चलते कोर्ट परिसर के अंदर वकीलों के चैंबर को बंद कर दिए गए हैं. सुप्रीम कोर्ट का यह भी कहना है कि अगले आदेश तक व्यक्ति की सुनवाई नहीं होगी. अदालत तत्काल मामलों की सुनवाई के लिए वीडियोकांफ्रेंसिंग का आयोजन करेगी.

The Supreme Court makes preparations for hearing of matters through video conferencing for the first time, due to #COVID19 . pic.twitter.com/ie3VfxNz64

रविवार देर शाम को जारी एक परिपत्र में सुप्रीम कोर्ट ने अदालत संख्या 2, 8 और 14 के सूचीबद्ध मामलों की सुनवाई रद्द कर दी और कहा कि बुधवार से दो न्यायाधीशों की एक पीठ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जरूरी मामलों की सुनवाई करेगी.

Supreme Court says lawyers chambers inside the Court premises to be closed down due to #COVID19. SC also says that there will be no more in-person hearings till further orders. The Court will conduct videoconferencing to hear urgent matters. pic.twitter.com/xHp2qvAxmS

— ANI (@ANI) March 23, 2020