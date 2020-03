नई दिल्ली: पूरी दुनिया इन दिनों महमारी कोरोना वायरस के प्रकोप से पीड़ित है. दुनियाभर में अब तक 18 हजार से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है. वहीं भारत में अबतक 10 लोगों के मौत की पुष्टि की जा चुकी है. ऐसे में पीएम मोदी के तरफ से सोशल डिस्टेंसिंग को बढ़ावा देने की मुहीम शुरु की गई थी. ऐसे में सोशल डिस्टेंसिंग का एक अनोखा वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है.

#WATCH Gujarat: People in Mundra practice social distancing, visuals from outside a grocery store #COVID19 #lockdown pic.twitter.com/NPEA7DsD3D

— ANI (@ANI) March 25, 2020