सरकार ने बुधवार को कहा कि कोरोना वायरस जानवरों से नहीं बल्कि मनुष्य से मनुष्य में फैलता है. इस महामारी से निपटने में जुटे देश के शीर्ष अधिकारियों ने कहा कि कम एहतियाती उपायों एवं प्रथम लहर के दौरान कम प्रतिरोधकता पैदा होने के मिले जुले कारणों से दूसरी लहर को हवा मिल रही है. नीति आयोग (NITI Aayog) के सदस्य वीके पॉल (VK Paul) ने एक प्रश्न के उत्तर में कहा, 'यह वायरस जानवरों से नहीं फैल रहा है. यह मनुष्य से मनुष्य में फैलता है. साथ ही, यदि आपको टीका लगाया गया है तो यह आवश्यक नहीं है कि हर व्यक्ति शरीर पीड़ा और ज्वर जैसे लक्षण महसूस करेगा. अगर आप यह लक्षण नहीं महसूस कर रहे हैं तो आप सामान्य हो सकते हैं, और आप अपना काम कीजिए.'

उन्होंने कहा कि बदलते वायरस के प्रति प्रतिक्रिया समान बनी रहेगी. उन्होंने कहा, 'हमें मास्क लगाने, आपस में दूरी रखने, स्वच्छता बनाये जाने जैसे कोविड उपयुक्त आचरण करते रहने की जरूरत है. कोई गैर जरूरी बैठक मत कीजिए और घर में ही रहिए.'

पॉल ने इस बीमारी के खिलाफ लंबी लड़ाई चलेगी. उन्होंने कहा, ‘हमारा अनुरोध है कि हमारी चिकित्सक बिरादरी के सामने और कोविड से संक्रमित व्यक्तियों एवं परिवारों को टेलीफोन के जरिये परामर्श प्रदान करक. डॉक्टर एसोसिएशन को एक कॉल सेंटर स्थापित करना चाहिए जहां लोगों को पता हो कि दरअसल फोन किसे करना है. हमें यह व्यवस्था लोकप्रिय बनाने की जरूरत है. इसके लिए विशेषज्ञ की जरूरत नहीं है, सामान्य फिजिशियन भी लोगों का मार्गदर्शन कर सकता है. यह समय की मांग है.’

जानवर से मनुष्य में इस बीमारी के नहीं फैलने संबंधी सरकार का स्पष्टीकरण तब आया है जब कुछ दिन पहले हैदराबाद के नेहरू प्राणी उद्यान में आठ एशियाटिक शेर कोरोना वायरस से संक्रमित पाये गये.

(इनपुट: भाषा)