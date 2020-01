मुंबई: चीन में भारी कोहराम मचाने वाले कोरोनावायरस के संक्रमण के संदेह में एक व्‍यक्ति को मुंबई और एक को जयपुर के अस्‍पताल में भर्ती कराया गया है. वहीं, बीते दिनों इस संदेह के चलते चीन के वुहान से आए एयर इंडिया के बोइंग 747 को भारतीय यात्र‍ियों से खाली कराने के बाद अभी भी डर के कारण खड़ा है. इस विमान के बारे में सरकार निर्णय लेंगी.

मुंबई के एक सरकारी अस्‍पताल में एक 36 वर्षीय एक व्यक्ति को अलग वार्ड में भर्ती करवाया गया है. यह मुंबई में इस तरह का चौथा मामला है. दक्षिण मुंबई के ताड़देव निवासी व्यक्ति को कस्तूरबा अस्पताल में निगरानी में रखा गया है. अधिकारियों ने बताया कि मुंबई अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे पर यात्रियों की जांच के बाद संभावित संक्रमण के खतरे को देखते हुए पिछले हफ्ते तीन व्यक्तियों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया था. तीनों को 25 जनवरी को एहतियाती तौर पर भर्ती करवाया गया.

वहीं, राजस्थान के मंत्री सुभाष गर्ग ने बताया कि कोरोनोवायरस के संदिग्ध एक व्यक्ति को जयपुर के सवाई मान सिंह अस्पताल में भर्ती कराया गया है. रोगी को अलग वार्ड में रखा गया है. उसकी हालत स्थिर है. मरीज के सैंपल जांच के लिए पुणे भेजे गए. राज्य सरकार सभी सावधानी बरत रही है.

Rajasthan Minister Subhash Garg: One person suspected with #coronavirus is admitted at Sawai Man Singh Hospital, Jaipur. The patient has been kept in isolation; condition stable. The patient’s samples sent to Pune for tests. The state government is taking all precautions. pic.twitter.com/5Xeh0of4dP

— ANI (@ANI) January 27, 2020