तिरुपति: आंध्र प्रदेश में अधिकारियों ने गुरुवार को तिरुमाला के प्रसिद्ध बालाजी मंदिर को भक्तों के लिए बंद करने की घोषणा कर दी है. यह कदम कोरोनावायरस संक्रमण फैलने से रोकने के लिए एहतियात के तौर पर उठाया गया है. देश के सबसे समृद्ध मंदिर का प्रबंधन देखने वाले तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम (टीटीडी) ने पहाड़ी मंदिर की ओर जाने वाली घाट रोड को बंद कर दिया है. मंदिर की ओर आने वाले भक्तों को वापस लौटा दिया गया है.

Andhra Pradesh: Tirumala Tirupati Devasthanam has decided to close the Balaji temple for devotees. Arrangements are being made to complete prayers of the devotees who are already at the temple. However, all ritual services will be performed by temple priests as usual #coronavirus pic.twitter.com/3gM1kHQ2yC

— ANI (@ANI) March 19, 2020