Delhi Maharashtra Coronavirus Updates: देश की राजधानी दिल्ली और महाराष्ट्र में कोरोना एक बार फिर डराने लगा है. राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और महाराष्ट्र में बुधवार को 1,100 से ज्यादा नए केस सामने आए. इस सीजन में ऐसा पहली बार हुआ है जब दिल्ली और महाराष्ट्र में हजार से ज्यादा मरीज मिले हैं. स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जारी आंकड़ों के मुताबिक, बीते 24 घंटे में दिल्ली में कोरोना के 1,149 नए मामले सामने आए और इस दौरान 1 मरीज की इस जानलेवा वायरस की वजह से मौत हो गई. अच्छी बात यह रही कि इस दौरान 677 मरीज कोरोना को मात देने में सफल रहे हैं.

राष्ट्रीय राजधानी में अब एक्टिव मरीजों का आंकड़ा बढ़कर 3,347 पहुंच गया है. वहीं, पॉजिटिविटी दर की बात करें तो यह 23.8 फीसदी है. एक दिन पहले दिल्ली में 980 केस रिपोर्ट किये गए थे और दो मरीजों की मौत हो गई थी.

महाराष्ट्र में सीजन में पहली बार बुधवार को कोरोना के 1,100 से ज्यादा नए मामले सामने आए. स्वास्थ्य विभाग की तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक, राज्य में बीते 24 घंटे में कोरोना के 1,115 नए मामले सामने आए और इस दौरान 9 मरीजों की इस जानलेवा वायरस की वजह से जान चली गई. अच्छी बात यह रही कि 560 मरीज इस दौरान ठीक भी हुए हैं. राज्य में फिलहाल 5,421 एक्टिव मरीज हैं.

उधर, देश में कोरोना संक्रमण के 7,830 नए मामले सामने आने के बाद संक्रमितों का आंकड़ा बढ़कर 4,47,76,002 पहुंच गया. यह पिछले 223 दिन में भारत में दर्ज किए गए सर्वाधिक दैनिक मामले हैं. इससे पहले, देश में पिछले साल एक सितंबर को संक्रमण के सर्वाधिक 7,946 दैनिक मामले सामने आए थे. इसके साथ ही एक्टिव मरीजों का आंकड़ा भी 40,215 पर पहुंच गया.

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार, दिल्ली, पंजाब और हिमाचल प्रदेश में दो-दो तथा गुजरात, हरियाणा, तमिलनाडु व उत्तर प्रदेश में एक-एक मरीज की मौत के बाद संक्रमण से जान गंवाने वालों की कुल संख्या बढ़कर 5,31,016 हो गई.