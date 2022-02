Coronavirus Update: असम सरकार ने कहा है कि हवाई अड्डा, रेलवे स्टेशनों एवं अस्पतालों में मंगलवार से अनिवार्य कोविड जांच बंद कर दी जाएगी. हालांकि बीमारी के लक्षण वाले लोग स्वेच्छा से यह जांच करा सकेंगे. असम स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग के प्रमुख सचिव अनुराग गोयल ने कहा कि प्रदेश और देश में कोविड-19 संक्रमण दर में धीरे-धीरे कमी आ रही है. गोयल ने कहा, ‘हवाई अड्डों, रेलवे स्टेशनों और सड़क माध्यम से राज्य की सीमा में प्रवेश आगमन पर अनिवार्य जांच बंद कर दी जाएगी. हालांकि, बीमारी के लक्षणों वाले लोगों से किसी भी कोविड परीक्षण केंद्र में जांच कराने का अनुरोध किया जाता है.’ उन्होंने कहा कि यह छूट मंगलवार से प्रभावी होगी और भविष्य में बदलते परिदृश्य के अनुसार इसकी समीक्षा की जायेगी.Also Read - कोरोना के दैनिक मामलों में गिरावट जारी, 24 घंटों में करीब 34 हजार करीब नए मामले, एक्टिव केस 5 लाख से कम

वर्तमान में, वायरस के प्रसार पर नियंत्रण के लिये हवाई अड्डों, रेलवे स्टेशनों और सड़क मार्ग से असम में प्रवेश करने वाले यात्रियों की जांच सहित सख्त उपायों पर अमल किया जा रहा है. Also Read - RBI News: लॉकडाउन हटने और आरबीआई के उदार रुख से औद्योगिक उत्पादन बढ़ने की उम्मीद

Mandatory COVID19 testing on arrival at airports, railway stations and road border points to be discontinued from 15th Feb. Covid19 testing for patients visiting hospitals for emergency/OPD services to be discontinued except for symptomatic patients: Assam government pic.twitter.com/8M3JcHudPn

— ANI (@ANI) February 14, 2022