नई दिल्लीः कोरोनावायरस का कहर देश में थमने का नाम नहीं ले रहा है. 21 दिन के लॉकडाउन के बाद भी लगातार कोविड 19 के मामले सामने आ रहे हैं. अब तक देश में लगभग तीन हजार लोग इससे संक्रमित हो चुके हैं, जबकि 60 से ज्यादा लोग अपनी जान गवां चुके हैं. एक ताजा जानकारी के अनुसार अब केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के डीजी एपी महेश्वरी ने खुद को क्वारंटीन कर लिया है. Also Read - कोरोना से जंग: अब यशराज फिल्म्स ने बढ़ाए मदद के हाथ, दिहाड़ी मजदूरों के लिए किया ये खास एलान

बता दें कि दो दिन पहले केंद्रीय रिजर्व बल के चीफ मेडिकल ऑफिसर की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी. अधिकारी के संपर्क में आने वाले सभी लोगों को क्वारंटीन में रखा गया है. बताया जा रहा है कि गृह मंत्रालय के एक वरिष्ठ सुरक्षा सलाहकार भी सेल्फ क्वारंटीन में चले गए हैं. सीआरपीएफ के एक प्रवक्ता ने बताया कि अधिकारी की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई है और उनके संपर्क में आने वाले सभी लोगों को आइसोलेशन में भेज दिया गया है. Also Read - कोरोना के खिलाफ जारी जंग में आज दिखेगी भारत की एकता, पीएम मोदी की अपील पर पूरा देश जलाएगा दीप

As a precaution, DG CRPF has given his samples for COVID-19 testing along with other senior CRPF officials. Almost 20 top CRPF officials are under self/home quarantine: CRPF sources https://t.co/jWqZEc6ya7

— ANI (@ANI) April 5, 2020