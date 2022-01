Coronavirus Update: देश में कोरोना के नए मामलों ने एक बार फिर रफ्तार पकड़ ली है. भारत में रोजाना रिपोर्ट किये जाने वाले मामले में भी काफी बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है. कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए केंद्र के साथ-साथ राज्य सरकारें भी सतर्क हो गई हैं. कोरोना के मामलों में तेजी के बाद देश के ज्यादातर राज्यों में नाइट कर्फ्यू (Night Curfew) समेत तमाम तरह की पाबंदियां लगाई गई हैं. हालांकि अच्छी बात यह है कि कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं लेकिन ज्यादातर लोगों में हल्के लक्षण ही हैं. इससे ज्यादातर लोगों को अस्पताल में भर्ती होने की जरूरत नहीं है. इन सबके बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ. मनसुख मंडाविया ने AIIMS दिल्ली में उन डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों से मुलाकात की, जो कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए हैं. मुलाकात के बाद स्वास्थ्य मंत्री ने कहा, ‘हमारे कई डॉक्टर, स्वास्थ्य कार्यकर्ता मरीजों की सेवा करते हुए COVID से संक्रमित हुए हैं. मैं उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करता हूं.Also Read - Delhi Lockdown News: क्या दिल्ली में लगने वाला है लॉकडाउन? स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कर दिया साफ

Union Health Minister Dr. Mansukh Mandaviya meets doctors and health workers who have tested positive for COVID19 at AIIMS Delhi

Many of our doctors, health workers have been affected with COVID19 while serving patients, I pray for their good health, the minister says. pic.twitter.com/C3uGVyXYfw

— ANI (@ANI) January 6, 2022