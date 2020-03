नई दिल्लीः विश्वभर में कोरोना के कहर से हाहाकार मचा हुआ है. चाहे छोटा देश हो या फिर कोई तातकवर मुल्क हो सभी पर कोरोना का साया है और सभी इससे बचने के उपाय तलाश रहे है. भारत में भी कोरोना के लगातार मामले बढ़ते जा रहे हैं. देश में अब तक 170 लोग इससे संक्रमित पाए गए हैं जबकि इस खतरनाक बिमारी से अब तक तीन लोगों की मौत हो चुकी है. ब्यूटीफुल सीटी चंडीगढ़ में भी कोरोना ने दस्तक दे दी है. गुरुवार को चंडीगढ़ में कोरोना का पहला मामला सामने आया.

चंडीगढ़ के सेक्टर 32 की रहने वाली 23 वर्षीय लड़की में कोरोना पॉजिटिव पाया गया है. जानकारी के अनुसार युवती रविवार को इंग्लैंड से लौटी थी जिसके बाद उसे खांसी, जुकाम और तेज बुखार की शिकायत हुई. बुधवार को युवती जब डॉक्टर्स के पास पहुंची तो डाक्टरों ने उसके ब्लड सैंपल लेकर पीजीआई में जांच के लिए भेजे जिसके बाद उसके कोरोना से पीड़ित होने की खबर सामने आई. युवती की मा को भी एहतियात के तौर पर पृथक वार्ड में रखा गया है.

Chandigarh: A 23-year-old woman has tested positive for #COVID-19. She has travel history to the United Kingdom. pic.twitter.com/x7w64LaiqM — ANI (@ANI) March 19, 2020

भारत सरकार नागरिकों को इससे बचाने कि लिए लगातार कोशिश में जुटी हुई है इसी के मद्देनजर कल देर रात केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ हर्षवर्धन तैयारियों का जायजा लेने दिल्ली एयरपोर्ट पुहंचे. केंद्रीय मंत्री ने एयरपोर्ट पर व्यवस्थाओं का जायजा लिया और यात्रियों से बात भी की. आपको बता दें कि भारत के सभी इंटरनेशनल और नेशनल एयरपोर्ट पर नागरिकों की स्क्रीनिंग की जा रही है और डॉ हर्षवर्धन ने आईजीआई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर इसकी जानकारी भी ली.

Delhi: Union Health Minister Dr Harsh Vardhan tonight visited Indira Gandhi International (IGI) Airport (T-3) to take stock of preparedness in view of #COVID19. pic.twitter.com/Rf5lCYb3XK — ANI (@ANI) March 18, 2020

#WATCH Delhi: Union Health Minister Dr Harsh Vardhan visited Indira Gandhi International (IGI) Airport (T-3) on the intervening night of 18th & 19th March, to take stock of preparedness in view of #COVID19. pic.twitter.com/v6jMuBR6i4 — ANI (@ANI) March 19, 2020

कोरोना वायरस के बढ़ रहे मामलों को लेकर लोगो में अब इस डर साफ दिखने लगा है. कुछ लोगों का कहना है कि इस वायरस से पीड़ित लोगों को बुरी नजर से देख रहे हैं जिससे उस वयक्ति में खुद के लिए गलत धारण बन रही है. बुधवार को दिल्ली में एक कोरोना वायरस के संदिग्ध ने सफदरजंग अस्पताल की सातवीं मंजिल से कूदकर जान दे दी. जानकारी के अनुसार माना जा रह है संदिग्ध इस बात से परेशान था कि अब उसे समाज से अलग कर दिया जाएगा.

आपको बता दें कि पूरी दुनिया में कोरोना से अब तक सात हजार से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं. भारत में अब तक तीन मौत हुई हैं. स्वास्थ्य मंत्रालय के एक अधिकारी ने कहा कि कोविड 2019 के पूरे भारत में अब तक इससे संक्रमित 150 से ज्यादा लोगों का इलाज चल रहा है. अगर हम दुनिया भर के दूसरे देशों पर नजर डाले तों इटली में अब तक इससे तीन हजार से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है. फ्रांस में 264 लोगों की मौत हो चुकी है.