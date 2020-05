नई दिल्लीः देश में कोरोना वायरस (Coronavirus) हर रोज नए रिकॉर्ड बना रहा है. लॉकडाउन के बाद भी देश में अभी तक कोरोना का प्रकोप थमा नहीं है. महामारी का आलम कुछ ऐसा है कि अब एक दिन में 6 हजार और उससे अधिक मामले सामने आ रहे हैं. केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक, पिछले 24 घंटे में कोरोना के 6767 नए मामले सामने आए हैं. वहीं 147 लोगों की इस गंभीर महामारी (Coronavirus Epidemic) के चलते जान चली गई (Death Toll in India from Coronavirus). नए मामले सामने आने के बाद देश में कोरोना वायरस के मामलों की संख्या 1,31,767 पहुंच गई है. Also Read - COVID-19: बिना इजाजत शार्दुल ठाकुर ने शुरू की ट्रेनिंग, भड़के BCCI के अधिकारी, कहा- अगर ऐसा करना है....

संक्रमण के नए मामलों के साथ 73,560 एक्टिव केस हैं और 54,441 मरीज ठीक हो चुके हैं. इनमें से अधिकतम लोग अपने-अपने घर जा चुके हैं और कई अभी भी अस्पताल में हैं. कोरोना से देश में अब तक कुल 3867 मरीजों की मौत हो चुकी है. देश में लॉकडाउन के बाद भी जिस तरह से मामले बढ़ रहे हैं, उससे सरकार की चिंता भी बढ़ रही है. जिसके चलते सरकार लगातार लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करने की अपील कर रही है.

देश में सबसे ज्यादा कोरोना का प्रकोप महाराष्ट्र में देखने को मिल रहा है, जहां अभी तक 44,582 कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए जा चुके हैं. इनमें से 1,517 लोगों की मौत हो चुकी है. तमिलनाडु में भी कोरोना के 14,753 मामले सामने आ चुके हैं. जिनमें से 98 मरीजों की मौत हो चुकी है. यही नहीं गुजरात में भी कोरोना कोहराम मचा रहा है. यहां अभी तक 13,268 केसों की पुष्टी हुई है. इनमें से 802 मरीजों की जान जा चुकी है. राजस्थान में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 6,494 पहुंच गई है और मध्य प्रदेश में 6170 कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए जा चुके हैं. जिनमें सबसे ज्यादा मरीज मिनी मुंबई के नाम से मशहूर इंदौर में मिले हैं.