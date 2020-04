नई दिल्लीः देश में कोरोना वायरस (Coronavirus) का कहर दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा है. तमाम कोशिशों के बाद भी देश में हर दिन नए मामले सामने आ रहे हैं. जिसके चलते सरकार भी चिंतित है. केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (Ministry of Health and Family Welfare) की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक, देश में पिछले 24 घंटे में 1553 नए मामले सामने आए हैं और 36 लोगों की मौत हुई है. Also Read - Lockdown 2.0: आज से क्या काम होगा-क्या नहीं, किन पर पांबदी कायम, जानें हर बात

देश में कुल कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 17,265 पहुंच गई है. वहीं 543 लोगों की अब तक इस वायरस के चलते जान जा चुकी है. हालांकि, राहत वाली बात यह है कि अभी तक 2,547 लोग इस महामारी को मात दे चुके हैं.

कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य में अभी भी महाराष्ट्र (Maharashtra) पहले नंबर पर बना हुआ है, जहां अभी तक 4 हजार से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं. वहीं बात की जाए मृतकों की तो इस मामले में भी महाराष्ट्र पहले नंबर पर बना हुआ है, यहां अभी तक 223 लोगों की कोरोना के चलते मौत हो चुकी है.

