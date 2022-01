Corona Update: देश में कोरोना और उसके नए ‘ओमिक्रॉन’ (Omicron) वेरिएंट की रफ्तार काफी तेजी से बढ़ रही है. भारत में रोजाना दर्ज किये जाने वाले मामलों में काफी बढ़ोतरी हो रही है. इन सबके बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने सोमवार को राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से यह सुनिश्चित करने का आह्वान किया कि कोविड-19 संक्रमण के मामलों में वृद्धि से लड़ने की तैयारी में कोई कमी न हो. मांडविया ने साथ ही महामारी के निर्बाध प्रबंधन के लिए समग्र तालमेल बनाए रखने पर भी जोर दिया. मांडविया ने साथ ही यह भी दोहराया कि केंद्र कोविड-19 को काबू में करने के लिए राज्यों का सहयोग करने को समर्पित है. उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने देश भर में स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए ईसीआरपी- दो के तहत सहायता प्रदान की है. भारत कोविड-19 आपातकालीन प्रतिक्रिया एवं स्वास्थ्य प्रणाली तैयारी पैकेज- चरण- दो एक केंद्र प्रायोजित योजना है जो देश भर में चल रही महामारी से उत्पन्न खतरे को रोकने, पता लगाने और इसको लेकर प्रतिक्रिया तथा आपातकालीन प्रतिक्रिया और तैयारियों के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रणाली को मजबूत करने के लिए है.Also Read - Assembly Polls 2022: विधानसभा चुनाव वाले पांच राज्यों में कोरोना वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट से हटी PM मोदी की तस्वीर

महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, गोवा, दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव के स्वास्थ्य मंत्रियों, शीर्ष अधिकारियों और सूचना आयुक्तों के साथ बातचीत करते हुए मंडाविया ने कहा, ‘जब हम वैश्विक महामारी में बढ़ोतरी से मुकाबला कर रहे तो हमारी तैयारियों में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए.’ डिजिटल संवाद के दौरान, उन्होंने इन राज्यों में कोविड-19 को नियंत्रित करने और प्रबंधित करने के साथ-साथ टीकाकरण अभियान की प्रगति के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य तैयारियों की समीक्षा की. Also Read - राजनाथ सिंह और नीतीश कुमार के बाद JP Nadda भी कोरोना वायरस से संक्रमित, खुद को किया आइसोलेट

States advised to undertake a regular review of health infrastructure strengthening, establish teleconsultation hubs in every district and focus on widespread awareness regarding available infrastructure and healthcare services: Union Health Ministry pic.twitter.com/X7VqrT6hAr

— ANI (@ANI) January 10, 2022