Coronavirus Update: देश में कोरोना की दूसरी लहर का कहर धीरे-धीरे कम हुआ है, हालांकि कुछ राज्यों में बढ़ते मामलों ने सरकार की टेंशन बढ़ा दी. केरल में बुधवार को कोरोना के 31 हजार से ज्यादा नए मामले सामने आए. वहीं, महाराष्ट्र में भी यह आंकड़ा 5000 के आसपास बना हुआ है. दोनों राज्यों में कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए केंद्रीय गृह सचिव और स्वास्थ्य सचिव आज शाम बैठक करेंगे. इन दोनों राज्यों में मौजूदा स्थिति और रोकथाम के प्रयासों पर चर्चा करने के लिए संबंधित राज्यों के मुख्य सचिव और वरिष्ठ अधिकारी भी इस वर्चुअल मीटिंग में मौजूद रहेंगे. न्यूज एजेंसी ANI ने सूत्रों के हवाले से यह जानकारी दी है.Also Read - महाराष्ट्र में डेल्टा प्लस के 27 नए मामले आए सामने, तीसरी लहर का बढ़ रहा खतरा

केरल में कोरोना के 1,70,829 एक्टिव मामले हैं वहीं, महाराष्ट्र में यह आंकड़ा 53,695 है. महाराष्ट्र कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य रहा है और यहां अब तक 1,36,571 लोगों की इस जानलेवा वायरस से मौत हो चुकी है. वहीं, केरल में लगभग 20 हजार लोगों की मौत हुई है. Also Read - Coronavirus cases In Kerala: कोरोना संक्रमण का गढ़ बना केरल, 24 घंटे में 31 हजार से अधिक लोग हुए संक्रमित

Union Home Secy, Health Secretary to hold a virtual meet today at 5 pm in view of rising COVID cases in Kerala & Maharashtra. Respective states' Chief Secretary & senior officers will be present to discuss prevailing situation and containment efforts in these two states: Sources

