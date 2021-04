Coronavirus Updates: देश में कोरोना का कहर जारी है. भारत में हर दिन कोरोना के रिकॉर्ड मामले दर्ज किये जा रहे हैं. कोरोना के कहर को देखते हुए देश के कई राज्यों में नाइट कर्फ्यू (Night Curfew), वीकेंड लॉकडाउन (Weekend Lockdown) और लॉकडाउन (Lockdown) जैसी पाबंदियां लगाई गई हैं. इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है. NDTV ने सूत्रों के हवाले से बताया है कि सुप्रीम कोर्ट के 50 फीसदी स्टाफ कोरोना वायरस से संक्रमित हो गये हैं. इसके बाद जज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये अपने घर से ही केसों की सुनवाई करेंगे. Also Read - कोरोना संक्रमित परिवार ने स्वास्थ्य विभाग की टीम पर किया हमला, तो पुलिस ने की खूब पिटाई, वीडियो वायरल

उधर, न्यूज एजेंसी ANI ने भी सूत्रों के हवाले से बताया है कि सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे स्टाफ कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं. इस वजह से सर्वोच्च न्यायालय के सभी जज आज अपने आवास से ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई करेंगे.

रिपोर्ट के मुताबिक, बड़ी संख्या में संक्रमण के मामले सामने के बाद कोर्ट रूम सहित पूरे कोर्ट परिसर को सैनिटाइज किया जा रहा है इसलिए सोमवार को सभी बेंच निर्धारित समय से एक घंटा देरी से बैठेंगी.

All the benches which are scheduled to sit at 10:30 am will sit at 11:30 am and those scheduled to sit at 11 am will sit at 12 noon in Supreme Court, today: Additional Registrar, DEU pic.twitter.com/rfRHH49xAC

— ANI (@ANI) April 12, 2021