Coronavirus Updates: केंद्र सरकार ने मंगलवार को कहा कि देश में बीते सात दिनों में सामने आए कोविड-19 के कुल मामलों में से आधे से ज्यादा केरल में मिले हैं. महामारी पर संयुक्त मीडिया ब्रीफिंग के दौरान एक अधिकारी ने कहा कि बीते दो हफ्तों में देश के 9 राज्यों के 37 जिलों में कोविड-19 के दैनिक नए मामलों की संख्या बढ़ रही है. इनमें केरल के 11 जिले और तमिलनाडु के 7 जिले भी शामिल हैं.Also Read - कोविड की वजह से टोक्यो ओलंपिक के स्थगित होने से मुझे अपना खेल सुधारने में मदद मिली: नीरज चोपड़ा

अधिकारी ने कहा कि देश भर में 11 राज्यों और केंद्र शासित क्षेत्रों के 44 जिलों में साप्ताहिक संक्रमण दर 10 प्रतिशत से ज्यादा है. उन्होंने कहा कि भारत में बीते सात दिनों में सामने आए कोविड-19 संक्रमण के कुल मामलों में से 51.51 प्रतिशत केरल में दर्ज किए गए. केंद्र सरकार के मुताबिक पांच राज्यों- हिमाचल प्रदेश, पंजाब, गुजरात, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश- में कोविड-19 के प्रसार को बताने वाली प्रजनन संख्या (आर-नंबर) एक से ज्यादा है. उसने कहा कि कुछ राज्यों में प्रजनन संख्या का बढ़ना चिंता का विषय है, यद्यपि देश में कोविड-19 के मामलों में स्थिरता आई है, महामारी नियंत्रण उपायों को लागू करने के महत्वपूर्ण कारण हैं. Also Read - Covid-19: कनाडा जाने वाले भारतीय यात्रियों को लगा झटका, उड़ानों पर लगे प्रतिबंध फिर बढ़े

21,119 new COVID19 cases, 152 deaths and 18,493 recoveries reported in #Kerala today; active caseload 1,71,985, test positivity rate at 15.91% pic.twitter.com/fyvrh6obWw

— ANI (@ANI) August 10, 2021