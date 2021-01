Coronavirus Vaccination: देश में आज कोरोना टीकाकरण का सबसे बड़ा अभियान शुरू हो गया है. इस दौरान देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संवाद कर रहे हैं. पीएम मोदी के संबोधन को 3006 वैक्सीन सेंटरों पर लोग देख रहे हैं. पहली कतार के 3 लाख लोगों को आज कोरोना की वैक्सीन लगाई जाएगी. पहले चरण में 1 करोड़ 60 लाख पहली कतार के कर्मचारियों को टीका लगाई जाएगी. टीकाकरण का समय सुबह 9 बजे से शाम के 5 बजे तक है. बता दें कि महामारी संबंधित जानकारी के लिए एक हेल्पलाइन नंबर की व्यवस्था भी की गई है ताकि लोगों तक सही जानकारी पहुंचाई जा सके. Also Read - Covid 19 Vaccination: कुछ देर में शुरू होगा टीकाकरण अभियान, पढ़ें 10 खास बातें

टीकाकरण अभियान की खास बातें-

1- पीएम नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुबह 10.30 बजे टीकाकरण अभियान की शुरुआत करेंगे. बता दें कि 3006 वैक्सीन सेंटरों पर पीएम मोदी के इस कार्यक्रम को लोग लाइव देख पाएंगे.

Prime Minister Narendra Modi to launch the pan-India rollout of COVID-19 vaccination drive shortly, through video conference. pic.twitter.com/KBxOwySd7b

