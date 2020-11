Coronavirus Vaccine Big News Update 20 November 2020: कोरोना वायरस से बचाव के लिए देश और दुनिया में वैक्सीन के विकास पर जोरशोर से काम चल रहा है. इस बीच एक बड़ी खबर आई है. हरियाणा सरकार के वरिष्ठ मंत्री अनिल विज को कोरोना वैक्सीन लगाया गया है. दरअसल, कोरोना से बचाव के लिए भारत की सरकारी कंपनी भारत बायोटेक की वैक्सीन का आज से तीसरे चरण का ट्रायल शुरू हुआ है. Also Read - India Covid-19 Updates: कोरोना के मामलों में आई उछाल, एक दिन में 45 हजार से अधिक नए केस, 585 मरीजों की हुई मौत

इसी क्रम में मंत्री अनिल विज ने स्वेच्छा से आज वैक्सीन लगवाई है. वह उन वॉलेटियर्स में शामिल हैं जिनपर तीसरे चरण में इस वैक्सीन का ट्रायल किजा जा रहा है.

He had offered to be the first volunteer for the third phase trial of Covaxin, which started in the state today. pic.twitter.com/xKuXWLeFAB

तीसरे चरण में इस वैक्सीन का करीब 26000 हजार लोगों पर ट्रायल किया जाना है. भारत बायोटेक द्वारा विकसित इस वैक्सीन का नाम Covaxin है. उन्हें आज सुबह 11 बजे अंबाला के एक अस्पताल में उन्हें टीका लगाया गया. रोहतक पीजीआई के डॉक्टरों की निगरानी में यह वैक्सीन दी गई. आज से देश में इस वैक्सीन को कुल 25800 लोगों को दिया जाएगा. सबसे पहले आज अनिल विज को वैक्सीन लगाई गई. 28 दिन बाद उन्हें इस वैक्सीन का दूसरा डोज दिया जाएगा.

I Will be administered trial dose of Coronavirus vaccine #Covaxin a Bharat Biotech product Tomorrow at 11 am at Civil Hospital, Ambala Cantt under the expert supervision of a team of Doctors from PGI Rohtak and Health Department. I have volunteered to take the trial dose.

— ANIL VIJ MINISTER HARYANA (@anilvijminister) November 19, 2020