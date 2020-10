Covid-19 Vaccine News: देश में कोरोना का कहर जारी है. भारत में कोरोना वायरस से 74 लाख से अधिक लोग संक्रमित हो चुके हैं और 1 लाख 12 हजार से अधिक की जान जा चुकी है. देश में कोरोना की वैक्सीन (Coronavirus Vaccine) को लेकर भी वैज्ञानिक दिन रात एक किये हुए हैं. उम्मीद की जा रही है कि कोरोना की वैक्सीन (Covid Vaccine) साल के अंत में या अगले साल की शुरुआत में देश में विकसित हो जाएगी. ‘इंडियन एक्सप्रेस’ वेबसाइट के मुताबिक, ‘सीरम इंस्टीट्यूट (Serum Institute) के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर डॉक्टर सुरेश जाधव ने बताया कि देश को अगले साल मार्च तक कोरोना की वैक्सीन मिल सकती है. बता दें कि . सीरम इंस्टीट्यूट ही भारत में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की वैक्सीन को ब्रिटेन की एस्ट्रेजेनिका (Oxford-AstraZeneca) के साथ तैयार कर रही है. Also Read - कोरोना संक्रमित पाया गया यात्री, हांगकांग में एअर इंडिया, विस्तार की उड़ानों पर 30 अक्टूबर तक रोक

इंडियन एक्सप्रेस ने डॉक्टर सुरेश जाधव के हवाले से लिखा, ‘कई सारी कंपनियां इस दिशा में तेजी से काम कर रही है. उन्होंने बताया कि दो कैंडिडेट तीसरे फेज के ट्रायल में हैं वहीं, एक दूसरे फेज के ट्रायल में है. साथ ही कई और कंपनियां भी इस प्रयास में जुटी हुई है. Also Read - कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में अगले ढाई महीने काफी महत्वपूर्ण, स्वास्थ्य मंत्री ने बताई वजह

उधर, विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुख्य वैज्ञानिक डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन ने कहा कि कोविद -19 के खिलाफ एक टीका अगले साल की दूसरी तिमाही तक तैयार हो जाना चाहिए. उन्होंने ‘इंडियन एक्सप्रेस’ से कहा, ‘जनवरी 2021 तक हमें परिणाम दिखने लगेगा और 2021 की दूसरी तिमाही तक SARS-CoV-2 के खिलाफ टीका तैयार हो जाना चाहिए.’ Also Read - कोरोना संकट के बीच अयोध्‍या में शनिवार से शुरू होगी रामलीला, राजनीतिक और बॉलीवुड कलाकार लेंगे हिस्सा

वहीं, हाल ही में स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन (Dr Harsh Vardhan) ने कहा था कि अगले साल की शुरुआत में भारत को एक से अधिक स्रोतों से कोरोना वायरस की वैक्सीन (Covid-19 Vaccine) मिलने की उम्मीद है. डॉक्टर हर्षवर्धन ने बताया कि भारत में अगले साल की शुरुआत में कोरोनो वायरस का टीका लगने की उम्मीद है.

We're expecting that early next year we should have vaccine in the country from maybe more than one source. Our expert groups are formulating strategies to plan on how to roll out the distribution of the vaccine in the country: Union Health Min during Group of Ministers meeting pic.twitter.com/M2G0QzNFxG

— ANI (@ANI) October 13, 2020