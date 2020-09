Covid Vaccine Update: देश में कोरोना का कहर जारी है. भारत में कोरोना संक्रमितों की संख्या लगभग 45 लाख के पार पहुंच गई है, वहीं अब तक 76 हजार से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है. दुनिया भर में कोविड-19 (Covid-19) की वैक्सीन पर शोध चल रहे हैं. रूस ने तो वैक्सीन बना लेने का दावा भी किया है. भारत में भी तीन-तीन वैक्सीन ट्रायल चरण में हैं. इस बीच देश में विकसित हो रही भारत बायोटेक (Bharat Biotech) की कोरोना वैक्सीन ‘कोवैक्सीन’ (Covaxin) से जुड़ी एक अच्छी खबर सामने आ रही है. भारत बायोटेक ने घोषणा की है कि कोवैक्सीन’ (Covaxin) का एनिमल ट्रायल सफल रहा है. एक न्यूज पोर्टल की खबर के अनुसार, ‘यह दावा किया गया कि परिणामों ने लाइव वायरल चैलेंज मॉडल में वैक्सीन की सुरक्षात्मक प्रभावकारिता का प्रदर्शन किया.’ Also Read - कोरोना वायरस के इलाज में क्या कारगर है Plasma Therapy? जानिये क्या कहता है ICMR का ताजा सर्वे

Bharat Biotech proudly announces the animal study results of COVAXIN™ – These results demonstrate the protective efficacy in a live viral challenge model.

Read more about the results here – https://t.co/f81JUSfWpD@icmr_niv #BharatBiotech #COVAXIN #Safety #Vaccine #SARSCoV2 pic.twitter.com/fva1SOcLOr

— BharatBiotech (@BharatBiotech) September 11, 2020