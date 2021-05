CoronaVirus: एक तो कोरोना वायरस से देश में तबाही मची है, उसपर अब ब्लैक फंगस (black fungus) के साथ ही व्हाइट फंगस (Aspergillosis) ने एक डरावना माहौल पैदा कर दिया है. ब्लैक फंगस को लेकर केंद्र सरकार ने गाइडलाइन जारी कर दी है. देश के कई राज्यों ने तो इसे महामारी घोषित कर दिया है. वहीं अब व्हाइट फंगस के मामले भी मिल रहे हैं, जिसने चिंता और बढ़ा दी है. लेकिन व्हाइट फंगस, ब्लैक फंगस से कम खतरनाक है. ये कहना है दिल्ली के LNJP Hospital के एमडी डॉक्टर सुरेश कुमार का. Also Read - कोरोना की तीसरी लहर का खतरा! केंद्र ने कहा, 'आगले मॉनसून में सभी स्वास्थ्य केंद्रों, ऑक्सीजन संयंत्रों को तैयार रखें'

उन्होंने बताया है कि व्हाइट फंगस, ब्लैक फंगस जितना खतरनाक नहीं है. अगर आप इसकी चपेट में आ जाते हैं तो आपको ठीक होने में 1-1.5 महीने तक लग सकते हैं, इसीलिए इससे बचना जरूरी है. उन्होंने कहा है कि अपने डॉक्टर से सलाह के बिना #COVID19 के इलाज के लिए स्टेरॉयड न लें. Also Read - Black Fungus के इलाज में कारगर है ये दवा, MSN Laboratories ने पेश की Posaconazole

डॉक्टर सुरेश कुमार ने इससे बचाव के लिए बताया कि फंगस आमतौर पर तंग और नम जगहों पर उगते हैं, इसलिए सुनिश्चित करें कि आपके आस-पास नियमित रूप से सफाई हो. कई दिनों तक रेफ्रिजेरेटेड खाने से बचें, ताजे फल खाएं, अपने घर में धूप आने दें और रोजाना अपने मास्क को जरूर धोएं.

Fungus grows in cramped & humid spaces so keep ensure that your surroundings are cleaned regularly. Avoid consuming eatables refrigerated for days, eat fresh fruits, let sunlight in your house & wash your masks daily: Medical Director Dr Suresh Kumar, LNJP Hospital, Delhi (21.05)

