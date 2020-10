नई दिल्ली: देश में कोरोना वायरस संक्रमण के दैनिक मामलों की संख्या कम होकर 60,000 से नीचे आ गई है. पिछले 24 घंटों में देशभर में कोविड-19 के 55,342 नए मामले सामने आए, जिससे संक्रमण के कुल मामले बढ़कर 71,75,880 तक पहुंच गये और ठीक हुए मरीजों की संख्या 62 लाख के पार हो गई. स्वास्थ्य मंत्रालय ने ये जानकारी दी. Also Read - कोरोना पॉजिटिव पाए गए क्रिस्टियानो रोनाल्डो, स्पेन और फ्रांस के खिलाफ खेले थे मैच

प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि अभी देश में कोरोना के एक्टिव केस 8,38,729 हैं और हर प्रतिदिन लगभग 70,114 कोरोना के नए केस आ रहे हैं. देश में 62 लाख से ज्यादा लोग कोरोना से ठीक हो चुके हैं. अब तक पॉजिटिविटी रेट 8.07 फीसदी है. मंत्रालय ने कहा कि लगातार पांचवे दिन कुल ऐक्टिव केस 9 लाख से कम हैं. स्वास्थ्य मंत्रालय के सचिव राजेश भूषण ने कहा, "अब तक 62,27,295 लोग ठीक होकर डिस्चार्ज हो चुके हैं. यह संख्या विश्व में सबसे ज्यादा है. सक्रिय मामलों की संख्या में लगातार गिरावट दर्ज़ की गई है. सितंबर के मध्य 10 लाख सक्रिय मामले देश में थे अब यह घटकर 8,38,000 हो गए हैं."

स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि जैसे-जैसे टेस्ट बढ़ रहे हैं, वैसे-वैसे पॉजिटिविटी कम हो रही है. औसतन हम 11 लाख 36 हजार टेस्ट प्रतिदिन कर रहे हैं. इसके अलावा 14 राज्यों में प्रति 10 लाख की आबादी पर टेस्ट राष्ट्रीय औसत से ज्यादा है, लेकिन उनकी पॉजिटिविटी रेट राष्ट्रीय औसत से कम है. वहीं देश में कुल ऐक्टिव मामलों का 79 फीसदी केवल 10 राज्यों में है. कुल ऐक्टिव केस का 25.38 फीसदी महाराष्ट्र, 13.8 फीसदी कर्नाटक और 11.26 फीसदी केरल में है. स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि देश में कुल कोरोना केस के 86.78 फीसदी लोग ठीक हो चुके हैं. ऐक्टिव केस 11.69 फीसदी हैं और अब तक 1.53 फीसदी कोरोना मरीजों की मौत हुई है.

उन्होंने कहा, “9 से 15 सितंबर तक देखें तो देश में हर दिन 92 हज़ार नए मामले सामने आ रहे थे. 7 अक्टूबर से 13 अक्टूबर के बीच प्रतिदिन 70,114 नए मामले सामने आए हैं.”