Delhi Gurugram Border Seal: कोरोनावायरस के कारण आज दिल्ली-गुरुग्राम बॉर्डर पूरी तरह से सील कर दिया जाएगा. सुबह 10 बजे से दिल्ली-गुरुग्राम बॉर्डर के आरपार जाना मुश्किल होगा. सिर्फ उन लोगों को आने-जाने की इजाजत होगी, जिनके पास गृह मंत्रालय की ओर से जारी पास होगा. Also Read - कोरोना के बीच बिहार में 'चमकी बुखार' ने दी दस्तक, दो बहनों की मौत, अलर्ट मोड में प्रशासन

Delhi: Vehicles travelling towards Gurugram from the national capital. Cross border transit into Gurugram will be prohibited from 10 am today. Only vehicles involved in the movement of essential goods-services, certain government offices,& those with movement passes are exempted. pic.twitter.com/LkR2cQwORn Also Read - कोरोना को मात देकर लौटे ब्रिटिश पीएम ने कामकाज संभाला, कहा- अभी खतरा टला नहीं...धैर्य रखिए

