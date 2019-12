गुवाहाटी: कॉटन यूनिवर्सिटी (Cotton university) छात्र संघ और इसके पूर्व छात्र संगठन ने सोमवार को नागरिकता संशोधन विधेयक (Citizenship Amendment Bill) के विरोध में विश्वविद्यालय परिसर में भाजपा और आरएसएस के सदस्यों का प्रवेश निषेध करने की घोषणा की. इससे पहले रविवार को डिब्रूगढ़ विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर छात्रसंघ ने कहा था कि वह विधेयक के विरोध में मुख्यमंत्री सर्वानंद सोनोवाल और सत्तारूढ़ भाजपा के सदस्यों को परिसर में नहीं घुसने देगा.

Cotton University Students take out torchlight protest against #CitizenshipAmendmentBill #CottonUniversity@ANI @101reporters pic.twitter.com/ewXERxXEek

— Rinkumani Pathak (@rinkupathak125) November 30, 2019