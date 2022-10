पश्चिमी अफ्रीकी देश गाम्बिया (Gambia) में 60 से अधिक बच्चों की मौत से जुड़े कफ सिरप (Cough Syrups) के नमूने जांच के लिए भेजे गए हैं. स्वास्थ्य मंत्रालय (Health Ministry) ने गुरुवार को यह साफ कर दिया कि ये प्रोडक्ट भारत में नहीं बेचे गए. इन्हें केवल निर्यात के लिए बनाया गया था. बता दें कि विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने गाम्बिया में 66 बच्चों की मौत के बाद भारत की मेडेन फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड (Maiden Pharmaceuticals Limited) की सर्दी खांसी की 4 दवाइयों को लेकर मेडिकल अलर्ट जारी किया है. इसके बाद भारत के औषधि नियामक निकाय (DCGI) ने भी जांच शुरू करने के साथ-साथ डब्ल्यूएचओ से इस बारे में और ब्योरा मांगा है.Also Read - WHO के भारतीय कंपनी की दवाओं को लेकर आगाह करने के बाद CDSCO ने जांच शुरू की

WHO ने जारी की चेतावनी

WHO ने बुधवार को चेतावनी दी थी कि हरियाणा के सोनीपत स्थित 'मेडेन फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड' द्वारा कथित तौर पर उत्पादित 'दूषित' और 'कम गुणवत्ता' वाले चार कफ सिरप पश्चिमी अफ्रीका के देश गाम्बिया में हुई बच्चों की मौत का कारण हो सकते हैं. हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने गुरुवार को कहा कि कंपनी की ओर से उत्पादित चार तरह के कफ सिरप के नमूनों को कोलकाता स्थिति केंद्रीय औषधि प्रयोगशाला (सीडीएल) में भेजा गया है. विज ने कहा, 'नमूनों को भारत के औषधि महानियंत्रक (DCGI) और हरियाणा के फूड एवं ड्रग्स एडमिनेस्ट्रेशन विभाग ने एकत्र किया और इसे कोलकता स्थित सीडीएल को भेजा गया है.'

गाम्बिया में डोर-टू-डोर कैंपेन शुरू

उधर, गाम्बिया ने बच्चों की मौत का जिम्मेदार ठहराये जा रहे कफ सिरप (Cough Syrup) को तत्काल प्रभाव से वापस लेने के डोर-टू-डोर कैंपेन शुरू किया है. विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) की तरफ से मेडिकल अलर्ट जारी किये जाने के बाद गाम्बिया ने यह कदम उठाया है. WHO ने भारत की मेडेन फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड (Maiden Pharmaceuticals Limited) की सर्दी-खांसी की 4 दवाइयों को लेकर मेडिकल अलर्ट जारी किया है. WHO की यह चेतावनी बीते दिनों गाम्बिया में हुए 66 बच्चों की मौत से जुड़ा है.

‘बच्चों की मौत परिवारों के लिए हृदय विदारक’

विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के महानिदेशक टेड्रोस अधानोम घेब्रेयेसस ने एक बयान में कहा था, ‘डब्ल्यूएचओ ने गाम्बिया में चिह्नित की गईं उन चार दूषित दवाओं के लिए अलर्ट जारी किया है, जिनके कारण किडनी के गंभीर क्षति से 66 बच्चों की मौत होने की आशंका है.’ उन्होंने कहा कि बच्चों की मौत परिवारों के लिए एक हृदय विदारक घटना है. WHO ने मेडिकल प्रोडक्ट रिपोर्ट में कहा, ‘प्रयोगशाला में जांच के दौरान सभी सैंपल्स में जरूरत से ज्यादा डायथिलीन ग्लाइकॉल और एथिलीन ग्लाइकॉल की मात्रा पाई गई है जो स्वीकार्य मात्रा से कहीं ज्यादा है.’

गांबिया की मेडिकल अनुसंधान परिषद ने भी चेतावनी जारी की है. परिषद ने बयान जारी करके कहा, ‘पिछले हफ्ते हमने किडनी में घाव से ग्रस्त एक बच्ची को अस्पताल में भर्ती कराया था, लेकिन वह मर गई. हम यह पुष्टि करने में सक्षम हैं कि अस्ताल में भर्ती कराये जाने से पहले उसने उनमें से एक दवा ली थी, जिसके वजह से ऐसा होने की आशंका है. इस दवा को गाम्बिया में खरीदा गया था.’ परिषद ने कहा कि पहचानी गई दवाओं में पर्याप्त मात्रा में विषैला पदार्थ पाया गया है जो किडनी को अपूरणीय क्षति पहुंचाता है. दूषित दवा को लेकर भारत सरकार और हरियाणा सरकार मिलकर जांच कर रही है.

इन चार दवाइयों की जांच