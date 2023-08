चंद्रयान-3 के विक्रम लैंडर को चांद पर उतारने की प्रकिया इसरो (ISRO) ने शुरू कर दी है. ताजा जानकारी साझा करते हुए ISRO ने बताया कि चंद्रयान-3 के लैंडर विक्रम का पावर डिसेंट चरण शुरू हो गया है. प्राप्त जानकारी के अनुसार लैंडिंग का पहला फेज 11 मिनट चलेगा, इस समय अंतराल में स्पेसक्राफ्ट को 30 किमी से इसकी ऊंचाई से 7.4 किमी तक उतारा जाएगा.

The power descent phase of Chandrayaan-3 lander Vikram has started, says ISRO. pic.twitter.com/mr5SVn6htw — ANI (@ANI) August 23, 2023