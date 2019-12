चेन्नई: भारत के रडार ईमेजिंग पृथ्वी निगरानी उपग्रह रिसैट-2बीआर1 को पीएसएलवी-48 यान के जरिए श्रीहरिकोटा अंतरिक्ष केंद्र से प्रक्षेपित करने के लिए करीब 24 घंटे पहले की उल्टी गिनती मंगलवार को शुरू हो गई. इसरो ने बताया कि रिसैट-2बीआर1 मिशन की उम्र पांच वर्ष है. रिसैट-2बीआर1 से पहले 22 मई को रिसैट-2बी का सफल प्रक्षेपण किया गया था.

भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) ने कहा कि ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण रॉकेट (पीएसएलवी) का 50वां मिशन, पीएसएलवी-सी48 श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र के प्रथम लॉन्चपैड से बुधवार को अपराह्न तीन बजकर 25 मिनट पर उड़ान भरेगा.

#ISRO: The countdown for the launch of PSLVC48/RISAT2BR1 mission commenced today at 1640 hours from Satish Dhawan Space Centre (SDSC) SHAR, Sriharikota. RISAT2BR1 & 9 commercial satellites will be flown onboard #PSLVC48 at 1525 hours tomorrow. pic.twitter.com/34c31Lofyz

— ANI (@ANI) December 10, 2019