नई दिल्‍ली: देश के कई विश्‍वविद्यालयों में नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ छात्र विरोध में हैं, वहीं दूसरी ओर अब इस कानून के समर्थक छात्र भी सड़कों पर उतरने लगे हैं. दिल्‍ली यूनिवर्सिटी के छात्रों ने कानून का विरोध करने वाले स्‍टूडेंट्स को जवाब देने के लिए दिल्‍ली पुलिस के समर्थन में नारे लगाए.

डीयू के छात्रों के इस समूह ने दिल्‍ली पुलिस जिंदाबाद के नारे लगाए. बता दें कि वाराणसी में बीएचयू के छात्रों ने भी संशोधित नागरिकता कानून के समर्थन में नारेबाजी की.

#WATCH Counter protest by some Delhi University students against #CitizenshipAmendmentAct protesters, today. Chants of ‘Delhi Police Zindabad’ raised. #Delhi pic.twitter.com/LPGanrEXPC

— ANI (@ANI) December 18, 2019